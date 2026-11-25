В блоге «Дикий Дон» в соцсети мужчины рассказали, как в китайском отеле сотрудники пытались потребовать с них компенсацию за «кровавые» подушки и грозили полицией.

По их словам, на подушках после сна появились красные пятна. За это на ресепшене с гостей потребовали денег, а также пугали полицией.

Они отметили, что поняли про «развод» со стороны гостиницы, а таже выяснили, что подушки там были с сюрпризом. Мужчины полили их водой и через некоторое время на наволочках появились красные пятна.

Люди подчеркнули, что «отели в последнее время прям хамеют». Туристов пытаются обмануть и в Китае, и во Вьетнаме, и в Таиланде.

«А разве это не входит в обязанности работников отеля? Стирать грязное белье после посетителей», — поинтересовалась одна из комментаторов.

Другая подписчица подчеркнула, что много путешествует с ребенком, и на белье что только не разливали, но ни один отель не докопается по этому поводу до гостя.

«Какие наглые, вы молодцы что не оставили это безнаказанно», — добавила одна из подписчиц.

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