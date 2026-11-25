Еврокомиссия назвала условия для начала переговоров с Россией

Еврокомиссия связала начало переговоров с Москвой с зимним энергетическим перемирием и безопасным проходом судов в Черном море, сообщает «Царьград» .

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила позицию Брюсселя на сессии Европарламента в Страсбурге. Она также заявила об участии Европы в следующем раунде переговоров по Украине.

«Требования включают зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры Украины и сделку для безопасного прохода судов по Черному морю. На этих условиях Брюссель готов начать переговоры», — заявила фон дер Ляйен.

Москва скептически относится к участию европейцев в мирном урегулировании, но готова рассмотреть такую возможность. При этом недавно Еврокомиссия заявляла, что пока не готова к двусторонним консультациям с Россией.

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