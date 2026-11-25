В Петербурге семьи с детьми получают помощь от города, компаний и вузов. О мерах нацпроекта «Семья» рассказала эксперт Президентской академии Светлана Ляшко, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Город выплачивает беременным студенткам очной формы обучения 100 тысяч рублей при постановке на учет. Семьи могут взять напрокат коляски, кроватки и другие необходимые вещи для детей до двух лет.

«При этом среди петербуржцев наиболее востребованы пункты проката предметов первой необходимости», — отметила Светлана Ляшко.

Социальные няни присматривают за детьми до трех лет дома или в организациях соцобслуживания. Вузы открывают группы кратковременного пребывания и комнаты матери и ребенка для семей, где хотя бы один родитель учится очно.

Одному из детей многодетной семьи город компенсирует 50% стоимости обучения в подведомственных властям профильных вузах и колледжах. Для семей, где после 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок, власти увеличили выплату на погашение ипотеки до 1 миллиона рублей.

Корпоративные программы предусматривают материальную и жилищную помощь, поддержку здоровья и удобный график. Эти меры обсудили на первом городском форуме «Семьесбережение: приоритеты, меры, перспективы».

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