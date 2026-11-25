Те, кто ранее инвестировал в квартиры, приходят в офисный сегмент. На рынке появилось больше компактных предложений — объектов площадью до 100 кв. м, доля спроса на них растет. Этот и другие тренды в недвижимости обсудили во время конференции «Авито Недвижимости» о предварительных итогах года в Москве.

«Тренд с экспонируемой площадью показывает в целом, куда сейчас движется предложение. Мы видим, что в продаже доля объектов площадью до 100 квадратных метров, по сравнению с 2025 годом, увеличилась с 21% до 34%. Таких объектов становится больше, и это нам говорит о том, что те, кто раньше инвестировал в квартиры, теперь постепенно приходят в офисный сегмент и в целом коммерцию», — рассказал в ходе конференции управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Олег Изотов.

Он отметил, что застройщики тоже отреагировали на такую корректировку в области продаж. Если исходить из анализа метража, который предлагается рынку, то объектов малой площади также стало больше.

Изотов добавил, что в сфере аренды офисных помещений ситуация несильно изменилась. Стоит выделить рост доли объектов до 100 кв. м и небольшое сокращение более крупных — до 500 кв. м.

«Спрос корректируется, но на горизонте трех лет это выглядит как стабилизация. Однако история с сокращением экспонируемой площади — это не краткосрочный тренд, а то, куда разворачивается рынок. В перспективе, я полагаю, таких объектов будет становиться больше», — подчеркнул Изотов.

Среди торговой недвижимости в столице и Московской области преобладают арендуемые объекты, они составляют около 63%. Прирост демонстрируют небольшие помещения, расположенные на первых этажах вводимых в эксплуатацию ЖК. Как отметили в ходе конференции, доля объектов до 100 кв. м в продаже выросла с 34% до 37%, в аренде — с 54% до 56%.

«Торговая недвижимость себя показывает более стабильно. Если мы говорим о продаже, то последние два года спрос и предложение росли. Я бы сказала, что спрос даже опережал рост предложения», — рассказала коммерческий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Виктория Сафронова.

Она отметила, что в покупке в основном пользователи платформы интересуются компактными лотами — до 100 кв. м, 46% запросов приходится на такие объекты. Что касается недвижимости от 100 до 300 кв. м, то это около 31%. В аренде 90% спроса приходится на объекты площадью до 300 кв. м.

Во время обсуждения подчеркнули, что в сегменте стрит-ретейла спрос на приобретение торговой недвижимости за 2 минувших года увеличился в крупных мегаполисах. К примеру, в столице он вырос на 28%. Запрос на аренду помещений этого сегмента оживился с началом делового сезона, в октябре в Москве рост к среднемесячному показателю III квартала составил 40%.

«Рынок ГАБов (готовых арендных бизнесов — ред.) постепенно децентрализуется. В московской агломерации все большую роль играет Подмосковье, где объекты доступнее для инвесторов. Одновременно активная застройка городов-спутников расширяет предложение: на первых этажах новых домов появляются помещения под магазины и повседневные сервисы, которые девелоперы могут продавать уже с арендаторами», — отметила Сафронова.

Она добавила, что для складских помещений и light industrial более целесообразно с экономической точки зрения находиться вне столицы. Кроме того, модель ГАБов более активно переходит в регионы России.

Заинтересованность в таком классе объектов нарастила Ростовская область, Новосибирская и Свердловская области, Башкортостан и Самарская область.

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