Врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов рассказал о роли холестерина в организме и о том, почему важно следить за балансом его фракций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Холестерин необходим организму: он входит в состав клеточных мембран, участвует в выработке витамина D, желчных кислот и гормонов — эстрогена, тестостерона и кортизола. По словам терапевта Можайской больницы Ильяса Тарамова, проблема возникает при нарушении баланса его видов.

«В крови холестерин путешествует не сам по себе, а в составе специальных белковых комплексов — липопротеинов. Именно от их типа зависит, станет ли он помощником или угрозой для сосудов», — отметил доктор.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) называют «плохим» холестерином. Они доставляют жир к тканям, но при избытке оседают на стенках артерий, образуя бляшки. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин, забирают излишки жира со стенок сосудов и переносят их в печень для переработки. Для защиты сердца важно не только снижать общий холестерин, но и следить за соотношением этих фракций.

Расшифровывать липидограмму и определять индивидуальные нормы должен врач: показатели зависят от возраста и сопутствующих заболеваний. Поддерживать баланс помогает питание. Терапевт рекомендовал ограничить трансжиры и избыток сахара, заменить сливочное масло и жирное мясо растительными маслами, жирной рыбой, орехами и богатыми клетчаткой овощами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.