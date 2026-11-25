Неадекватный мужчина напал на россиянку во Вьетнаме и избил ее прямо на улице. На помощь девушке никто не пришел.

Девушка шла по улице в Нячанге и записывала голосовые сообщения по работе. Внезапно к ней на русском языке обратился незнакомец. Она не смогла ему ответить, и тогда мужчина принялся выкрикивать нецензурные слова и оскорблять девушку.

После этого он резко ударил россиянку по голове. Девушка включила камеру и начала снимать нападавшего на видео. В этот момент он снова развернулся к ней и нанес еще один удар.

По словам пострадавшей, она кричала, звала на помощь, но никто не обернулся. Более того, девушка вызвала полицию, но на место правоохранители так и не приехали.

Пострадавшая предположила, что нападавший был под какими-то веществами. Также она выяснила его личность. Оказалось, что мужчина сидел в индийской тюрьме, но был выпущен под залог. Сейчас он до сих пор находится на свободе.

Некоторые пользователи Сети рассказали, что сталкивались с этим мужчиной.

«Раньше этот чел кошмарил Гоа, теперь взялся за Нячанг. Он уже порезал мачете человека и неоднократно нападал как на женщин, так и на мужчин. В тюрьме посидел — для него это как мертвому припарка. Будьте осторожны, ребята», — написала одна из пользовательниц.

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