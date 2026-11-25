Боль в ноге при ходьбе на расстояние 500–1000 метров может указывать на хроническую ишемию нижних конечностей. Этот симптом называют перемежающейся хромотой. Он требует наблюдения у сосудистого хирурга.

Причиной становится атеросклероз: бляшки постепенно поражают артерии и ухудшают кровоснабжение. Обходной кровоток обеспечивают артерии-дублеры — коллатерали, но со временем они тоже могут поражаться.

«Дистанция безболевой ходьбы снижается. Порой человек не может пройти и 100 метров. В такой ситуации без хирургической коррекции не обойтись», — пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Борис Васильевич Козловский.

Для восстановления кровотока применяют шунтирование — создание обходного пути с помощью синтетического или аутовенозного шунта. При эндартерэктомии удаляют бляшку и устанавливают на артерию заплату. Баллонную ангиопластику и стентирование выполняют малоинвазивным способом в ангиографических операционных. Современные технологии позволяют восстановить кровоток даже в мелких артериях голени и стопы.

В Пушкинской больнице такие операции проводят специалисты сосудистой хирургии и отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Пациентам не нужно выезжать в Москву или соседние округа.

По данным российских исследований, атеросклеротическое поражение сосудов выявляют у 30% взрослых до 45 лет и у 80% людей старше 60 лет. Мужчины сталкиваются с заболеванием раньше, у женщин риск заметно растет после менопаузы. Есть данные, что смертность от атеросклероза в городах выше, чем в сельской местности. Заболевание все чаще диагностируют во всем мире; наиболее характерные места поражения — артерии ног, сонные и коронарные артерии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.