Онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова объяснила, что злокачественной опухоли предшествует накопление изменений в клетках. Этот процесс может занимать годы и десятилетия, сообщает RT .

По словам эксперта лаборатории «Гемотест», повреждения клеток обычно исправляются, а клетки с необратимыми дефектами погибают. При длительном вредном воздействии и ослаблении защиты изменения накапливаются, давая отдельным клеткам преимущество в выживании и размножении.

«Задолго до первых симптомов в тканях появляются предопухолевые изменения. Это дисплазия, метаплазия, хроническое воспаление с перестройкой структуры органа. Примеры — изменения эпителия шейки матки, слизистой оболочки желудка при длительной инфекции, эпителия бронхов у курильщиков, печени при хроническом гепатите», — перечислила Фатьянова.

Врач подчеркнула: эти состояния повышают риск рака и требуют наблюдения, но не означают неизбежного развития опухоли. Хроническое воспаление помогает измененным клеткам выживать, а ослабление иммунного контроля способствует их распространению.

Для профилактики и раннего выявления болезни Фатьянова рекомендовала обследования групп риска, отказ от табака, вакцинацию против связанных с раком вирусов и контроль хронического воспаления.

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