Невролог Александр Ткачев рассказал, что во время стресса человек может незаметно поднимать плечи и напрягать шею. Недосып и неподвижность усиливают дискомфорт, сообщает RT .

По словам врача, тревога и плохой сон могут усиливать восприятие боли, а боль — мешать расслаблению и сну. Однако ее причиной бывают не только напряженные мышцы, но и проблемы с плечевым суставом, сухожилиями или шейным отделом позвоночника. Боль, которая распространяется по руке с онемением или слабостью, требует проверки нервов.

Ткачев посоветовал чаще менять положение, вставать, двигать плечами и руками, устроить опору для предплечий. При обычном мышечном дискомфорте могут помочь теплый душ и мягкие движения. Важны сон, постепенное возвращение нагрузки и сокращение периодов неподвижности.

Если боль усиливается, повторяется или не начинает уменьшаться за одну-две недели, нужен осмотр.

«После травмы, при выраженной слабости или невозможности поднять руку обращаться следует раньше. А внезапная боль в плече или между лопатками вместе с болью в груди, одышкой и холодным потом — повод для срочной помощи. Такую ситуацию нельзя объяснять ни стрессом, ни зажимом», — предупредил Ткачев.

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