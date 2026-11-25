Коломенская больница просит доноров с первой положительной и второй отрицательной группами крови помочь пополнить запасы из-за большого числа поступивших пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отделению переливания крови Коломенской больницы необходимо оперативно пополнить запасы крови групп O(I) Rh+ и A(II) Rh−. В больницу поступило много пациентов с такими группами.

«Донором может стать любой человек старше 18 лет и не имеющий противопоказаний к донации. Не имеет значения, в первый раз вы планируете сдать кровь или у вас уже есть опыт донорства», — сказал заведующий отделением переливания крови Коломенской больницы Алексей Земов.

Перед сдачей крови доноры обязательно проходят медицинский осмотр. При отсутствии противопоказаний их направляют на донацию.

Записаться можно по телефону отделения +7 (496) 612-34-74: в понедельник и пятницу с 8:00 до 15:00, во вторник, среду и четверг с 12:00 до 15:00.

Донорскую кровь используют при операциях, оказании помощи пострадавшим в ДТП, для трансфузионной поддержки пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Также ее направляют в перинатальный центр для рожениц и новорожденных, которым требуется переливание.

В отделении ждут и доноров с другими группами крови и резус-фактором: банк крови должен постоянно располагать достаточным запасом всех групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.