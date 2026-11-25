Коммунальные и дорожные службы Чехова 24 и 25 ноября с утра расчищают город и сельские населенные пункты после снегопада. Высота снежного покрова местами достигла 15–20 см, сугробы и гололед затруднили движение транспорта и пешеходов.

Администрация перевела коммунальные и дорожные службы в усиленный режим. После механизированной уборки дороги и проходы обрабатывают противогололедными материалами. Снег вывозят на площадки на улице 8 Марта и в деревне Перхурово, у поворота на Красные Орлы.

Расчистили улицы Чехова, Московскую, Гагарина, Полиграфистов, площади у ТЦ «Карнавал», ДК «Дружба» и администрации, подходы к больнице, поликлиникам и школам. Убрали дворы на улицах Гагарина, Ильича, Мира, Чехова, Дружбы, Земской и Уездной, территории у библиотек, дворца спорта «Олимпийский», гимназий № 2 и № 7. Работы идут и в сельских населенных пунктах.

МБУ «Чеховское благоустройство» задействовало более 180 дворников и разнорабочих, свыше 50 машин. Дополнительно привлекли 42 единицы техники подрядчиков и 169 дворников управляющих компаний. Зимнее оборудование подготовили заранее, расконсервированные погрузчики и роторные очистители уже используют. В сервисе «Яндекс Вектор» составили более 60 маршрутов техники и свыше 270 маршрутов дворников.

В первую очередь чистят остановки, тротуары, подходы и подъезды к социальным объектам, дороги I–III категорий. Во дворах приоритет отдают входам, дорожкам, проездам, детским площадкам и парковкам. Лестницы, спуски и подъемы обрабатывают от гололеда.

Снегопад вызвал падение деревьев и веток, обрывы проводов. «Россети» и «Мособлэнерго» устраняют аварии, коммунальщики распиливают и убирают деревья.

«Мосавтодор» обслуживает около 380 км региональных дорог, тротуары и остановки вдоль них. Для уборки используют 44 машины и запасы реагентов; в штате — 35 дорожных рабочих и 18 водителей.

Обращения по региональным дорогам принимают по телефону +7 (800) 250-40-04, по местным дорогам и тротуарам — в МБУ «Чеховское благоустройство»: +7 (800) 300-87-43.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.