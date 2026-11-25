В текущем году капитально отремонтированы 4 котельные округа — две в поселке Лотошино, а также по одной в селе Микулино и деревне Михалево. Программа 2027 года предусматривает модернизацию еще 10 объектов с полной заменой внутреннего оборудования, ремонтом зданий, установкой новых дымовых труб и обновлением изношенных участков теплотрасс, ведущих к жилым домам, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Для всех жителей деревни обновление котельной было одним из главных наказов. Для нас это очень важно — теперь зимой в квартирах будет стабильно тепло, без перебоев», — поделился мнением местный житель Сергей.

Модернизация коммунальной инфраструктуры находится на контроле общественности и депутатов от «Единой России».

«Оборудование на этом объекте не менялось почти 35 лет, и его обновление было необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона. Наша задача в рамках партпроекта — следить не только за соблюдением графиков, но и за тем, чтобы жители в итоге получили качественную и бесперебойную услугу», — отметила муниципальный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Марина Коноплева.

На объекте в Кульпино специалисты установили три новых котла, смонтировали новую дымовую трубу и внедрили современную систему автоматизации. Также в здании отремонтировали внутренние помещения. «На сегодняшний день основной этап технического оснащения завершен. Сейчас бригады заканчивают внутренние отделочные работы — укладываем плитку, монтируем освещение и наводим порядок в помещениях, чтобы объект полностью соответствовал нормативам», — прокомментировал мастер участка Николай Колодин.

В новую народную программу от жителей Подмосковья по направлению ЖКХ поступило более 160 тысяч наказов — это на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают снижение числа обращений с масштабным обновлением коммунальной инфраструктуры региона за последние пять лет. Работа в этом направлении продолжится: до 2031 года в Московской области планируется реконструировать более 550 объектов коммунального хозяйства, включая более 150 водозаборных узлов, почти 600 километров сетей водоснабжения и около сотни очистных сооружений и канализационно-насосных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.