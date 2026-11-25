26 декабря передвижная резиденция Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде, а затем в Дзержинске, сообщает ИА «Время Н» .

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги уточнила, что продажа билетов в вагон-резиденцию и кукольный театр в обоих городах откроется 26 ноября в 09:00. Для покупки нужна авторизация на сайте РЖД.

В составе поезда — салон-приемная Деда Мороза, сказочная деревня, вагон Снежной королевы с играми и квестами, кукольный театр, сувенирная лавка, ресторан, буфет и новый вагон-цирк. На стоянках гостей ждет интерактивная программа с аниматорами. Возрастное ограничение: 0+.

В цирке покажут музыкальное мультимедийное представление «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» с фокусником Чародейкиным и акробаткой Бусинкой. Дети получат сладкий подарок и открытку. Билеты продает проводник-аниматор на платформе. Дети 3–5 лет могут посетить цирк только со взрослым, дети 6–12 лет — самостоятельно.

Шестое путешествие состава началось 8 ноября в Великом Устюге и продлится 63 дня. Поезд преодолеет около 24 тысяч километров и посетит 65 городов России.

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