Кожа маленьких детей особенно чувствительна к морозу и ветру. После прогулок могут появляться покраснение щек, сухость и шелушение. Подготовку к холодам стоит начать с ежедневного ухода: купать ребенка в теплой воде с мягкими очищающими средствами, а сразу после наносить увлажняющий крем без отдушек. Особого внимания требуют щеки, губы и руки.

«В морозную и ветреную погоду перед прогулкой можно использовать защитный крем для открытых участков кожи. Главное, чтобы средство подходило ребенку по возрасту и было предназначено для таких погодных условий», — объяснила врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.

Одежда должна защищать от холода, но не вызывать перегрева. Варежки и шарф должны оставаться сухими: влажная ткань усиливает охлаждение кожи. После прогулки покрасневшие участки нельзя растирать или согревать горячей водой.

Если покраснение долго не проходит, появляются трещины, выраженный зуд или болезненность, необходимо обратиться к дерматовенерологу. Эти симптомы могут указывать на раздражение или кожное заболевание, требующее лечения. Записаться на прием можно через цифрового помощника Дениса в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.