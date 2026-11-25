Прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Этот снегопад уже завтра закончится. Уже днем снег начнет прекращаться, потому что атмосферное давление будет потихоньку подрастать. И вот этот северо-западный антициклон, он как бы вытеснит снежный циклон на северо-восток Европейской России. А что будет касаться выходных дней — там лишь небольшой снежок ожидается. Его и снегопадом-то назвать нельзя. Это в воздухе отдельные снежинки могут кружить. И в основном за счет того, что в верхних слоях атмосферы к нам будет приходить морозный воздух, температура будет ниже десяти градусов. Так что, если говорить о снегопаде, он закончится уже завтра днем», — рассказала метеоролог.

В минувший вторник Москва пережила сильнейший снегопад с начала сезона. Его вызвал холодный атмосферный вихрь диаметром около тысячи километров.

Городские службы весь день убирают снег. Ночью и ранним утром они промели дороги и тротуары и обработали их против гололеда. Цикл повторяют по мере выпадения осадков.

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