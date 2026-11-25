Снегопад в Москве закончится днем 26 ноября
Снег в столице начнет прекращаться днем в четверг, 26 ноября: антициклон вытеснит снежный циклон на северо-восток Европейской России, сообщает «Вечерняя Москва».
Прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Этот снегопад уже завтра закончится. Уже днем снег начнет прекращаться, потому что атмосферное давление будет потихоньку подрастать. И вот этот северо-западный антициклон, он как бы вытеснит снежный циклон на северо-восток Европейской России. А что будет касаться выходных дней — там лишь небольшой снежок ожидается. Его и снегопадом-то назвать нельзя. Это в воздухе отдельные снежинки могут кружить. И в основном за счет того, что в верхних слоях атмосферы к нам будет приходить морозный воздух, температура будет ниже десяти градусов. Так что, если говорить о снегопаде, он закончится уже завтра днем», — рассказала метеоролог.
В минувший вторник Москва пережила сильнейший снегопад с начала сезона. Его вызвал холодный атмосферный вихрь диаметром около тысячи километров.
Городские службы весь день убирают снег. Ночью и ранним утром они промели дороги и тротуары и обработали их против гололеда. Цикл повторяют по мере выпадения осадков.
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