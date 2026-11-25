Катание на тюбинге чаще всего приводит к травмам позвоночника. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает RT .

Врач объяснил, что тюбинг скользит бесконтрольно, а человек рискует удариться о любое препятствие.

«Первое, что под ударом, — это позвоночник. Ватрушка жесткая, она не гасит удары, и на каждой кочке или маленьком трамплине подкидывает человека, после чего он всей массой бьется спиной о склон или о дно тюбинга. Отсюда компрессионные переломы позвонков, хлыстовые повреждения шеи и частые переломы копчика», — рассказал Умнов.

На втором месте по частоте — травмы головы. Тошнота, рвота, головокружение, сонливость и потеря памяти о моменте удара требуют обращения в травмпункт, даже если к утру симптомы прошли.

Также возможны разрывы связок колена, повреждения мениска, сложные переломы рук и ребер, ушибы груди и живота. Травма позвоночника иногда обнаруживается лишь на рентгене.

Умнов призвал не буксировать тюбинг автомобилем или снегоходом. Он рекомендовал надевать шлем и выбирать оборудованные трассы с выкатом и зоной торможения без деревьев и столбов.

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