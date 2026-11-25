По данным «СберИндекса», продажи табачных магазинов сократились до 19% за год. Росстат сообщил, что в сентябре пачка сигарет с фильтром стоила в среднем 217,7 рубля — на 8,4% дороже год к году.

Эксперт Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев рассказал: «Нам дали полномочия устанавливать расстояние и правила измерения зон запретов ограничений. Речь идет о продаже табака рядом с образователями организациями и полном запрете его продажи несовершеннолетним. Также регионам отдали возможность запрета продажи электронных систем доставки никотина. Ряд регионов уже намерен ввести это в следующем году. Таким образом падение продаж связано с тем, что бизнес пока что не видит, как он будет развиваться, он уменьшает количество точек и пока что не понимает, как это будет работать. Сложности возникают и с логистикой, и со всем остальным».

Он напомнил, что обязательное лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией начинается 1 марта 2027 года.

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