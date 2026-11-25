Московский областной центр крови (МОЦК) организовал в Луховицах День донора. Акция 25 ноября собрала 108 человек. После медицинского обследования к донации допустили 84 донора, которые пополнили областной банк крови на 37,8 литра.

«Кровь будет использована в областных центрах, больницах и клиниках Московской области для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, с травмами и ожогами, а также пациентов с сильной кровопотерей: после тяжелых родов, новорожденных с патологиями, онкобольных», — пояснила менеджер по связям с общественностью МОЦК Ирина Алексенко.

Для участия в донорских акциях нужна предварительная онлайн-запись на платформе Службы крови donor.blood.ru. Там можно выбрать дату и удобное время, а при изменении планов — отменить запись. Запись открывается ежедневно в 00:00 на ближайшие две недели.

Следующий День донора в Луховицах пройдет в конце декабря 2026 года. Точную дату и расписание выездов бригады трансфузиологов МОЦК в Луховицы на 2027 год опубликуют в ближайшее время на платформе Службы крови и на страницах Луховицкой больницы в МАХ и ВК.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.