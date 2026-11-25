Пригожин ищет врача для Валерии из-за проблем со связками
Фото - © Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруге, певице Валерии, нужна помощь специалиста из-за проблем со связками, пишет Общественная Служба Новостей.
По словам продюсера, трудности со здоровьем мешают Валерии долго петь на сцене. Во время выступлений ей приходится делать перерывы.
«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей все сложнее более 3 часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — сказал Пригожин.
Продюсер добавил, что ищет специалиста, который поможет певице справиться с недугом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.