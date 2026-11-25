Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруге, певице Валерии, нужна помощь специалиста из-за проблем со связками, пишет Общественная Служба Новостей .

По словам продюсера, трудности со здоровьем мешают Валерии долго петь на сцене. Во время выступлений ей приходится делать перерывы.

«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей все сложнее более 3 часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что ищет специалиста, который поможет певице справиться с недугом.

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