Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выполнили наружный акушерский поворот при ножном предлежании плода, после чего женщина смогла родить естественным путем. На свет появился мальчик Лев весом 3800 граммов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Наро-Фоминском перинатальном центре женщине с ножным предлежанием плода провели наружный акушерский поворот. Процедуру выполнили под руководством заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Арсена Арутюнянца. После нее начались самопроизвольные роды, и через несколько часов родился Лев весом 3800 граммов.

«Ножное предлежание — это не всегда повод для кесарева сечения, а особый случай, который требует опыта, точности и уверенности врача. Наружный акушерский поворот — тонкая процедура, и в нашей практике мы успешно применяем ее, чтобы дать женщине возможность родить естественно. Главное — безопасность мамы и малыша, и в этой истории все прошло именно так, как мы планировали», — отметил Арсен Арутюнянц.

В перинатальном центре подчеркнули, что благополучный исход в подобных случаях зависит как от современного оборудования, так и от квалификации специалистов. Опыт команды позволяет рассматривать естественные роды как приоритетный вариант даже при нетипичном течении беременности, обеспечивая безопасность матери и ребенка.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.