Гигантский серебряный шар: Бобровая Луна взошла над Землей в ночь на 25 ноября

Жители нашей планеты в ночь на 25 ноября могли наблюдать удивительное явление — так называемую Бобровую Луну. Кадры того, как это было, публикует РБК .

Бобровая Луна — традиционное название ноябрьского полнолуния, которое в этом году стало еще и суперлунием. Суперлуние — это астрономическое явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли (перигеем).

В ночь на 25 ноября естественный спутник приблизился к планете на расстояние около 360 тыс. км. Лунный диск выглядел крупнее и ярче обычного.

В Сети появились кадры, как гигантский серебряный шар взошел на Землей. Луна казалась примерно на 15% крупнее, чем обычно. Явление могли наблюдать по всему миру.

Бобровая Луна — первое из серии трех последовательных суперлуний. Также они ожидаются в декабре и январе.

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