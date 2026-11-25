Знаменитая супермодель Верушка фон Лендорф умерла в Германии в возрасте 87 лет, сообщает «СтарХит» .

Звезда последние годы практически не выходила в свет — она жила в Берлине и вела уединенный образ жизни.

О смерти модели сообщили местные СМИ со ссылкой на одного из родственников покойной. Последние дни жизни Верушка провела дома, в окружении семьи и близких.

Верушка прославилась как икона стиля и пионер боди-арта. Она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира и регулярно появлялась на обложках культовых глянцевых изданий.

Кроме того, Верушка снималась в кино. В том числе она появилась в ленте Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», которая вышла в 1966 году, который стал культурным феноменом своего времени.

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