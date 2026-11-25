Жительница Москвы Стелла написала заявление на своего соседа, который уже год портит ей жизнь. Неадекват часто подслушивает ее разговоры и записывает их на диктофон.

По словам девушки, она арендуют квартиру с очень тонкими стенами, из-за чего не может там спокойно жить. Девушке нельзя ни смеяться, ни разговаривать по телефону, ни смотреть телевизор. Дело в том, что у москвички очень придирчивые соседи, которые после 23:00 жалуются буквально на любой малейший шум.

Стелла даже хотела переехать, но хозяин жилья уговорил ее остаться. В какой-то момент сосед девушки начал вести себя странно: он часто стоял под ее дверью и записывал все разговоры, а затем начал присылать девушке угрозы выселением и расправой.

«Ходит записывает мои разговоры около моей двери на свой телефон, отправляет третьим лицам», — рассказала девушка про соседа.

В итоге девушка пожаловалась на соседа в полицию. В этот же вечер к ней к квартиру нагрянули неизвестные мужчины, которые пришли разбираться со Стеллой. Она не открыла им дверь и снова обратилась в правоохранительные органы.

Многие пользователи Сети, выслушав историю москвички, встали на сторону ее соседа.

«Так после 23:00 по закону должна быть тишина. Делай звукоизоляцию и смейся», «После 23:00 часов шуметь нельзя!», «А в чем он не прав? Ночью люди должны спать», — написали комментаторы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.