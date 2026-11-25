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Две девочки пострадали в ДТП с иномаркой в Москве

Audi перевернулась на дублере Ленинградского проспекта в Москве. В результате пострадали две несовершеннолетние девочки, сообщает РЕН ТВ .

По данным очевидцев, иномарка врезалась в отбойник, после чего перевернулась. В Сети появились кадры с места происшествия.

Судя по ним, иномарка влетела в отбойник передней частью. Она сильно пострадала.

В результате ЧП травмы получили две девочки. Точная информация о пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы.

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