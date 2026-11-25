В Каире взорвался бензовоз. В результате десятки человек погибли и пострадали, сообщает Mash со ссылкой на Минздрав Египта.

ДТП произошло на кольцевой дороге над тоннелем № 10 в районе Аль-Варак провинции Гиза. Грузовик с нефтепродуктами и газовыми баллонами во время движения съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение, а затем перевернулся.

Из-за произошедшего случился сильный пожар.

Погиб 21 человек. Еще 15 получили травмы.

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