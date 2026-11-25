Российским туристам в Египте будут выдавать визы с QR-кодами, которые заменят наклейки в паспорт. В Хургаде эта система заработает с 1 июля 2027 года, сообщает SHOT .

Возможность получить визу по прибытии сохранится — ее можно будет оформить самостоятельно в терминале аэропорта. Для туристов, которые хотят сделать все заранее, предусмотрены специальный сайт и приложение.

Услуга будет стоить дополнительные $6 (около 490 рублей). С учетом повышения основного визового сбора с $30 (примерно 2 460 рублей) до $33 (около 2710 рублей) с 1 января общая стоимость будет составлять $39 (около 3200 рублей) на одного человека.

Остальные аэропорты подключат поэтапно: Сфинкс и Александрия — с марта 2027 года, Эль-Аламейн и Марса-Матрух — с мая, Марса-Алам — с сентября, Луксор и Асуан — с октября. При этом сроки запуска QR-виз в Шарм-эль-Шейхе пока не называются.

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