Взыскание, назначенное судом, исполнит Федеральная служба судебных приставов.

При этом источник телеканала сообщал, что музыкант просил суд не назначать ему штраф и заменить его другим наказанием.

Уголовное дело против Моргенштерна* поступило в суд в начале марта. Ему назначили штраф 7 млн рублей по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Затем апелляция увеличила сумму до 8,2 млн рублей. По версии следствия, рэпер продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки.

Сейчас на специальном счете музыканта в России находится 15,6 млн рублей.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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