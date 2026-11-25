Многомиллионный штраф спишут со спецсчета Моргенштерна*
Со специального счета рэпера Моргенштерна* будет списан многомиллионный штраф, сообщает РЕН ТВ.
Взыскание, назначенное судом, исполнит Федеральная служба судебных приставов.
При этом источник телеканала сообщал, что музыкант просил суд не назначать ему штраф и заменить его другим наказанием.
Уголовное дело против Моргенштерна* поступило в суд в начале марта. Ему назначили штраф 7 млн рублей по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Затем апелляция увеличила сумму до 8,2 млн рублей. По версии следствия, рэпер продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки.
Сейчас на специальном счете музыканта в России находится 15,6 млн рублей.
* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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