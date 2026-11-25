Египетские археологи нашли возможные следы утраченного царского погребального комплекса, где мог быть похоронен Александр Македонский, сообщает канал «Наука» .

Ученые обнаружили в Александрии массивные каменные фундаменты и подземный туннель. Специальная научная комиссия допустила, что они могут принадлежать царскому погребальному комплексу династии Птолемеев, построенному по приказу царя Птолемея IV Филопатора более 2200 лет назад. Согласно античным источникам, там могли находиться останки Александра Македонского.

Предположение о том, что египетские ученые нашли следы гробницы великого полководца, основано на расположении и архитектурных особенностях сооружения. При этом сам некрополь так и не был обнаружен. Исследователям предстоит выяснить первоначальное назначение обнаруженного туннеля и установить, как здание было связано с соседними сооружениями.

Согласно античным источника, на территории царского дворца в Александрии существовал единый погребальный комплекс — Сома или Сема. Он служил местом захоронения представителей династии Птолемеев, а также самого Александра Македонского.

Точное расположение Сомы до сих пор остается неизвестным.

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