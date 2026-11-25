Косметолог из Москвы выдумала историю о подмене эмбриона при ЭКО для блога

Московский косметолог рассказала о подмене эмбриона при ЭКО, а затем призналась, что выдумала историю ради продвижения блога, сообщает Baza .

Основательница и главный врач московской частной клиники поделилась результатами трех ДНК-тестов, которые якобы показали, что ее муж не является биологическим отцом их семилетнего сына. Затем она сказала, что и сама не была ребенку родной матерью.

По ее версии, причиной стала ошибка врачей при ЭКО — эмбрионы разных пар могли перепутать. Женщина описала семейную драму и реакцию сына.

Однако позже косметолог призналась, что вся история выдумана. По ее словам, так команда продвигает ее аккаунт. На вопрос, не переживают ли дети из-за таких публикаций, женщина ответила, что ее сыновья уже взрослые и волноваться не будут.

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