Опубликованы кадры спасения людей из Электрозавода через разбитые окна

Момент спасения людей из горящего здания бывшего Электрозавода попал на видео очевидцев. Спасатели разбивали окна, чтобы эвакуировать горожан, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» .

«Здесь такое открытое горение, а там разбивают окна и выводят людей. Пожарные работают», — говорит автор видео на фоне пожара и криков людей.

На месте происшествия работают несколько десятков спасателей.

Минимум троим пострадавшим потребовалась помощь медиков после эвакуации. Их госпитализировали в городскую больницу. Всего из здания спасли около 50 человек, эвакуировали еще 120.