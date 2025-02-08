Троих пострадавших при пожаре в здании Электрозавода в Москве госпитализировали

Оперативные службы Москвы работают на месте крупного пожара в здании бывшего Электрозавода. Троих пострадавших госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Депздрав.

Пострадавших с признаками отравления угарным газом доставили в НИИ им. Склифосовского.

Их состояние не тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Один из корпусов здания бывшего Электрозавода загорелся вечером 8 февраля, внутри находились люди. Огонь охватил 100 «квадратов».