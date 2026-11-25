Отключение электричества на станции Щукинская Московского центрального диаметра (МЦД) привело к возникновению больших очередей. Пассажиры вынуждены проверять билеты через контролеров, сообщает РЕН ТВ .

Сейчас свет включен только на переходах станции. При этом турникеты и эскалаторы пока не работают. Платформа также не освещена.

При пересадке из метро на МЦД пассажирам на данный момент приходится стоять в очереди для открытия поездки через контролера. В обратном направлении проход свободен. В случае пересадки с автобуса или трамвая повторно прикладывать карту не нужно.

Ранее в пресс-службе МЖД подчеркнули, что электричество отключилось в 16:47 25 ноября. Причиной стали перебои с напряжением от внешнего источника.

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