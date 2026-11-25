В Московском регионе коммунальные службы уже несколько дней убирают снег. У аэропорта Шереметьево автодороги очищают от снега специалисты «Мосвтодора».

Вечером в среду на уборку вышли машины с щетками и отвалами. Также они пройдут по дорогам в четверг утром. Пешеходные зоны у терминалов B и C в то же время убирают с помощью трактора, оснащенного ковшом и щеткой.

По словам метеоролога, главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, циклон Wilka может принести в столичный регион 40% месячной нормы осадков. К утру 26 ноября Москву и область полностью покроет снег. Высота снежного покрова может достигать 10 см и больше. Есть вероятность, что выпавший снег уже войдет в зиму, то есть не будет таять. Ожидаются морозные дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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