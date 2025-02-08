Уголовное дело завели по факту мощного пожара в здании Электрозавода в Москве

Сотрудники столичной прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства .

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным прокуратуры, точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе специальной экспертизы. Предварительно, пламя могло вспыхнуть и за короткое время охватить площадь в 800 «квадратов» из-за короткого замыкания.

Ранее сообщалось, что столичный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.

В результате пожара 120 человек эвакуировались самостоятельно и при помощи сотрудников разных организаций, работавших на территории завода, еще около 90 вывели спасатели. Пятерым потребовалась госпитализация. О погибших никакой информации не поступало. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.