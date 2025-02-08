До 800 кв м выросла площадь пожара в здании столичного Электрозавода

Огонь продолжает разгораться в здании Электрозавода на востоке Москвы. Он охватил уже 800 «квадратов», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание — проводка в здании была старой. Кроме того, не сработали пожарные оповещатели.

Что именно случилось на месте ЧП, установит экспертиза.

Из объятого огнем корпуса самостоятельно вышли примерно 120 человек. Еще более 90 удалось спасти пожарным. Трое оказались в больнице с отравлением угарным газом.