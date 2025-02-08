Названа возможная причина мощного пожара в здании Электрозавода

Предварительно, в корпусе была старая и слабая проводка.

По данным SHOT, после того как в здании появился дым, автоматического оповещения о пожаре не произошло. Сотрудники нескольких организаций, сами начали оповещать клиентов о ЧП и помогать им выбираться на улицу. Своими силами они вывели 50 человек.

Точную причину пожара установят в ходе специальной экспертизы после того, как спасатели полностью закончат оперативную работу.

Ранее сообщалось, что из горящего здания самостоятельно сумели выбраться 120 человек. Еще около 90 эвакуировали пожарные. Трое попали в больницу.