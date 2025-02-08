Число пострадавших при пожаре на московском Электрозаводе выросло до 5 человек

Сотрудники МЧС России продолжают работать на месте страшного пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве. По оперативной информации, число пострадавших увеличилось до 5 человек, сообщает РИА Новости .

Какие именно травмы получили пострадавшие люди, пока не сообщается. Ранее была информация о том, что три человека с признаками отравления угарным газом попали в НИИ им. Склифосовского.

В Сети также появился список из имен пострадавших, которые отравились продуктами горения. Людей, получивших ожоги, там нет.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Оперативные службы продолжают работать на месте пожара.

Ранее стало известно, что пожар, площадь которого достигла уже 800 «квадратов», мог начаться из-за короткого замыкания.