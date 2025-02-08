Опубликован список пострадавших в пожаре на Электрозаводе в Москве

« МК: срочные новости » публикует список пострадавших во время пожара на Электрозаводе на востоке Москвы. В нем указаны те, кто получили отравление угарным газом.

В списке отсутствуют люди с ожогами. Так, среди пострадавших: Валерий П. 38 лет, Елизавета К. 24 года, Марина К. 8 лет, Вадим К. 24 года, Егор К. 25 лет, Виктор Х. 45 лет, Маргарита В. 24 года, Лолита К. 24 года, Александра Б. 25 лет, Виктория К. 23 года.

Также отравился угарным газом персонал Электрозавода. Пострадали тренер по фитнесу, мастер по рукопашному бою. С аналогичной проблемой столкнулись посетители танцевальной студии.

Суммарно работники МЧС провели эвакуацию 120 человек, им удалось спасти 90. На месте работают 60 спасателей и 16 единиц техники.