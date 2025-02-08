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Пожар вспыхнул в здании Электрозавода в Москве, внутри заблокированы люди

В здании столичного Электрозавода разгорелся пожар, с 3 и 4 этажей валит черный дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Предварительно, вспыхнул один из корпусов на ул. Электрозаводская, д. 21 — это административное 5-этажное здание.

Пожарные прибыли на место ЧП и приступили к тушению возгорания. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага и наличия людей в здании. Привлечено 29 человек и 7 единиц техники.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», на 3 этаже несколько человек могут быть заблокированы в фитнес-центре. Самостоятельно выбраться на улицу они не в состоянии.

Из-за чего произошло возгорание, пока не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.