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СК начал проверку по факту серьезного пожара в здании Электрозавода в Москве

Сотрудники столичного Следственного комитета под надзором городской прокуратуры организовали доследственную проверку по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, об этом сообщает пресс-служба ведомства .

«Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

Доследственная проверка по факту пожара находится на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.

Предварительно известно, что общая площадь пожара достигла 800 кв. м, он получил 5 ранг сложности. Самостоятельно эвакуироваться смогли 120 человек. Еще около 90 человек спасли пожарные. Пятерым потребовалась помощь врачей, их госпитализировали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительно, причиной трагедии могло стать короткое замыкание.