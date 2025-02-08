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Собянин: пять человек пострадали в результате пожара в здании Электрозавода

В результате пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По предварительной информации, находившихся внутри людей эвакуировали.

«Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках», — отметил Собянин.

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании бывшего Электрозавода.

Локализация пожара произошла на площади 300 кв. м. На помощь в тушении к месту ЧП приехал пожарный поезд.

Ранее стало известно, что в объятом огнем здании не осталось людей. Оттуда самостоятельно вышли около 120 человек, пожарные эвакуировали еще 90.