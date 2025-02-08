МЖД отправила пожарный поезд к горящему Электрозаводу в Москве

Сотрудники МЧС России наращивают силы, направленные на ликвидацию пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке столицы. Московские железные дороги (МЖД) направили к месту происшествия пожарный поезд.

«В его составе цистерны со 120 тоннами воды и 4 тонны пенообразователя», — говорится в сообщении МЖД.

По данным МЧС Москвы, на месте происшествия работают более 60 спасателей, которые задействовали 16 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 800 «квадратов». Возгорание началось на третьем и четвертом этажах, затем стремительно распространилось по помещениям.

В Сети появилось видео изнутри здания. На кадрах видно, что единственным источником света было открытое горение. Электричество на тот момент уже не работало.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил оказания услуг.