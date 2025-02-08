Света нет, все в дыму: что происходит внутри объятого пламенем Электрозавода

В Сети появилось первое видео, снятое внутри горящего здания бывшего Электрозавода в Москве. На опубликованных кадрах видно, что единственный источник света внутри — открытое горение, пишет Telegram-канал «112» .

Автор ролика максимально близко подошел к эпицентру пожара. На кадрах видно, что одно из помещений со всем содержимым охвачено огнем. Фоном разносятся звуки падающих металлических предметов.

По словам очевидцев, помещения Электрозавода достаточно быстро окутало черным едким дымом. Некоторые посетители выбирались на улицу на ощупь. Самостоятельно эвакуироваться смогли 120 человек, еще 50 спасли.

Ранее в Сети появились кадры эвакуации людей через выбитые окна. Спасатели сами разбивали стекла и помогали горожанам спастись. Предварительно известно, что три человека попали в НИИ имени Склифосовского с признаками отравления.