«Пойдемте, девочки»: опубликованы кадры эвакуации людей внутри Электрозавода

Еще одно видео эвакуации людей из горящего здания бывшего Электрозавода появилось в Сети. Мужчина взял на себя ответственность и выводил из помещения, охваченного дымом, девочек, сообщает Mash .

Судя по кадрам, съемки вела одна из них. Она показывала помещение и то, что идет в сторону выхода в компании людей. На фоне слышно, что некоторые девочки не справились с эмоциями и начали плакать. Другие — закашливались.

«Пойдемте, девочки! Возьмитесь за руки, сюда!» — кричал мужчина тем, кого вел из опасной зоны к выходу.

Ранее в Сети появились кадры, как сотрудники МЧС РФ разбивали окна на верхних этажах здания Электрозавода, чтобы спасти людей.

Предварительно, 120 человек успели эвакуироваться самостоятельно, еще 90 спасли пожарные. Троих госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Точная информация о пострадавших и эвакуированных уточняется.

Общая площадь пожара составила 300 кв. м.