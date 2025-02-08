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Пожар в здании Электрозавода в Москве полностью ликвидировали

Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали пять человек. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

В результате пожара 120 человек эвакуировались самостоятельно и при помощи сотрудников разных организаций, работавших на территории завода, еще около 90 вывели спасатели.

Сотрудники столичной прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода.