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МЧС России открыло горячую линию после крушения самолета Баку-Грозный в Актау

МЧС России открыло телефон горячей линии в связи с крушением пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау, сообщает пресс-служба ведомства.

«За психологической помощью можно обратиться круглосуточно по номеру: 8 800 775-17-17», — говорится в сообщении.

Специалисты психологической службы МЧС России окажут поддержку гражданам после авиакатастрофы в Казахстане.

Утром 25 декабря азербайджанский лайнер, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек, в том числе оба пилота. В медучреждениях находятся 32 выживших пассажира.

Перед крушением самолет подал аварийный сигнал. По факту авиакатастрофы в Казахстане возбуждено уголовное дело.