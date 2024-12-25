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Минимум 10 человек погибли после падения самолета Баку — Грозный

В результате падения Embraer 190 рейса Баку — Грозный в аэропорту Актау погибли минимум 10 человек, сообщает Mash .

На видео, опубликованном с места трагедии, показаны лежащие в поле рядом с лайнером тела, видна кровь. После крушения их выбросило из салона.

Как пишет SHOT, предварительно, все пилоты погибли. Возможно, из членов экипажа выжил только один человек.

В больницы доставили уже 25 пострадавших в ЧП.

В среду лайнер упал в районе аэропорта Актау в Казахстане. Ранее борт подавал экстренный сигнал. В самолете были и граждане России. Всего на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа.