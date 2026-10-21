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Россияне взяли серебро ЧМ по гимнастике и отобрались на Олимпиаду-2028

Сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, сообщает ТАСС .

Россияне набрали 250,329 балла. Этот результат принес команде лицензию на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе — гимнасты стали первыми из российских спортсменов, кто отобрался на Игры.

Золото выиграла Япония (251,928), бронза — у Китая (249,193).

Чемпионат мира в Нидерландах завершится уже 25 октября.

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