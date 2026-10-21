USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
GBP
Фунт стерлингов
110,39
-0.22 %

Россияне взяли серебро ЧМ по гимнастике и отобрались на Олимпиаду-2028

Спорт

Сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, сообщает ТАСС.

Россияне набрали 250,329 балла. Этот результат принес команде лицензию на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе — гимнасты стали первыми из российских спортсменов, кто отобрался на Игры.

Золото выиграла Япония (251,928), бронза — у Китая (249,193).

Чемпионат мира в Нидерландах завершится уже 25 октября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.