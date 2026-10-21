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Ребенок с ДЦП и мать впали в клиническую смерть после пожара в Москве

Происшествия

В Москве после пожара в многоэтажке ребенок с ДЦП и его мать оказались в состоянии клинической смерти, сообщает SHOT.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома, расположенного на улице Уральской. Один человек погиб.

Соседи утверждают, что после громких криков и ругани был слышен звук, похожий на взрыв. Затем подъезд заполонил густой черный дым, а в помещении на втором этаже стало видно пламя.

В квартире жила семья с ребенком, у которого ранее выявили ДЦП. После возгорания его с матерью госпитализировали в состоянии клинической смерти.

На данный момент эвакуированы 40 человек, огонь уже потушили.

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