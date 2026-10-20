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Соседи слышали крики: один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве

Происшествия

В Москве в многоэтажном доме вспыхнул пожар. Один человек погиб, сообщает SHOT.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома, расположенного на улице Уральской. Сейчас спасатели эвакуируют всех жильцов. Уже спасено 10 человек.

При этом в горящей квартире обнаружили труп. Там же находились восьмилетний ребенок и взрослый — их уже вывели на улицу и передали на осмотр медикам.

Соседи рассказали, что перед пожаром слышали крики и ругань из этой квартиры. Причины возгорания устанавливаются.

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